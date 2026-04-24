Renata y Rocío darán contundentes testimonios sobre el crimen de Bernardita en el capítulo 281 de EJDO

24 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 281 de El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) cumplirá con su promesa y declarará ante el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) sobre las presiones que sufrió dos años atrás.

"Estaba a horas de imputar a Luis Emilio Walker por el homicidio de Bernardita Vial, su esposa, cuando él llegó a mi oficina y amenazó que le haría daño a mi hijo si es que yo no me retiraba del caso", mencionará la persecutora.

Junto a ella, la enfermera Rocío Verdugo también hará un impactante relato sobre el crimen: "El subprefecto Héctor Burgos la mató, yo lo vi inyectarle una sobredosis de anestésico a la señora Vial cuando estaba en la UCI".

El Jardín de Olivia / Mega

¿El fin de una brillante carrera?

La fiscal Montes tendrá un acto de valentía, pero que le podría costar caro. Nada asegura que Walker será formalizado, ni mucho menos que pagará.

El empresario podría arruinarle la carrera, pero ella le asegurará a Clemente (Pipo Gormaz) que está dispuesta a pagar el precio.