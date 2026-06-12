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Participante sufrirá brutal caída en prueba y será evacuado en ambulancia en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En La Hora de Jugar, mostraron un parte del avance del capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, donde los participantes enfrentarán la primera prueba de salvación, para no ir a la eliminación. 

Cada pareja tendrá que superar un circuito bastante complejo, lleno de obstáculos que deberán superar a una gran velocidad.

Posteriormente, el objetivo será rescatar a la mujer, quien estará en un auto a gran altura y sin su ayuda, no podrán bajar.

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Volverías con tu ex? 2

El accidente de Kaoto

Carlos Águila empezará bastante rápido y en el momento de subir la escalera hacia Estefanía Marquis, caerá estrepitosamente de varios metros, con una gran estructura encima.

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La producción y el equipo médico ingresarán rápidamente y "Kaoto" será puesto en una camilla, con cuello ortopédico y llevado de urgencia a un centro asistencial. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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