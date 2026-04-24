El Jardín de Olivia - Capítulo 281: La detención del subprefecto Héctor Burgos

24 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 281 de El Jardín de Olivia, se sumaron nuevos testimonios contra Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), pero fiscalía sabe que la persona que puede hacer caer al empresario definitivamente es Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres).

A sabiendas del control que tiene en la policía, se permitió el reingreso de Santana (Matías Oviedo) a su antiguo puesto para que él liderara la detención del subprefecto.

Burgos salió esposado de su oficina y tuvo un careo con el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal). Aunque negó cualquier vínculo con Luis Emilio, una llamada terminó por complicarle las cosas.

El Jardín de Olivia / Mega

El "Rucio" cumple órdenes

En tanto, Vanessa (Begoña Basauri) regresó a su departamento. A lo lejos, el "Rucio" (Sebastián Saguz) le seguía los pasos, esperando el momento perfecto para atacar.

Luego de forzar la puerta de la periodista, la sorprendió con la guardia baja, apuntándole con una pistola: "Flaquita, Luis Emilio te manda saludos".