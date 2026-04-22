Este viernes nuevo gran capítulo de Detrás del Muro: Conoce al espectacular invitado de esta semana
¡Atención, fanáticos del humor! Este viernes 24 de abril podrás disfrutar de una nueva entrega de Detrás del Muro.
La alegría y el humor que han conquistado a todo Chile se tomarán nuevamente la pantalla con un capítulo que promete sacar carcajadas a todo tipo de público.
En esta ocasión, el programa contará con Francisco Saavedra como invitado estelar, quien participará y será testigo de diversos sketches.
¿A qué hora se emitirá el nuevo capítulo de Detrás del Muro?
El próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 24 de mayo en horario prime, a partir de las 22:10 horas.
Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.
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