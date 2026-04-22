Este viernes nuevo gran capítulo de Detrás del Muro: Conoce al espectacular invitado de esta semana

22 abr. 2026 - 18:50 hrs.

¡Atención, fanáticos del humor! Este viernes 24 de abril podrás disfrutar de una nueva entrega de Detrás del Muro.

La alegría y el humor que han conquistado a todo Chile se tomarán nuevamente la pantalla con un capítulo que promete sacar carcajadas a todo tipo de público.

En esta ocasión, el programa contará con Francisco Saavedra como invitado estelar, quien participará y será testigo de diversos sketches.

Detrás del Muro / Mega

¿A qué hora se emitirá el nuevo capítulo de Detrás del Muro?

El próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 24 de mayo en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

Todo sobre Detrás del Muro