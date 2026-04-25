Francisco Saavedra estalla de risa al ver "Lugares que gritan" en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Francisco Saavedra fue uno de los espectadores de la sección zapping.
Entre los sketches destacó "Lugares que gritan", donde Pancho (Toto Acuña) visitó la casa de Gozalinda (Paty Cofré).
Tras un incómodo recibimiento, la dueña de casa reveló que preparaba porotos con cochayuyo y piure, a lo que el animador respondió: "Yo me como todo lo que me pongan por delante".
Francisco Saavedra estalla de risa por "Lugares que gritan"
Ya en el cierre, Gozalinda le pidió ayuda para tender la ropa, momento que Pancho aprovechó para rematar el sketch con un chiste.
"Nosotros vamos y volvemos, yo me quedo aquí con la que cuelga", lanzó, provocando las carcajadas de Francisco Saavedra.Ve el capítulo en
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