Así fue la primera Cuenta Pública del presidente Kast al estilo de Detrás del Muro
En este capítulo de Detrás del Muro, el presidente Kast (Juan Pablo Bastidas) realizó su primera Cuenta Pública e invitó a sus ministros para que lo acompañaran.
Y es que uno de los primeros en ingresar fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (Miguelito), seguido por la ministra del Deporte, Natalia Duco (Scarlett Ahumada) y la ministra de Ciencia, Ximena Linconao (Rossy Rossy).
Una vez con todos sus ministros al lado de él, el presidente pasó a dar su primera Cuenta Pública ante el país.
La Cuenta Pública al estilo de Detrás del Muro
"Pueblo de Chile, estoy muy contento de anunciarles que estamos haciendo muy bien la pega", dijo Kast, mientras que Chofi (Paola Troncoso) se reía a un costado.Ir a la siguiente nota
Enseguida, agregó "sé que hemos hecho muchos recortes, pero siempre pensando en el bien de la familia chilena; mis ministros se han sacado la mugre por el bien de este país y el país está bien".
"Vamos a seguir trabajando", agregó, para luego quedar solo cuando dijo que los ministros que no se querían bajar el sueldo se debían ir.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores momentos
-
El sketch de "Tarzán" a la chilena que sacó risas al Pelao Rodrigo González en Detrás del Muro
-
"La tengo entre ceja y ceja": Chofi se enfrascó en una pelea con la señora Julia por el amor del cabo Tapia
-
"Ya no puedo volar tanto": Feña 'El Vampiro' reapareció con una inesperada confesión
-
"¿Quién es este hue...?": Cabo Tapia explotó de celos por acercamiento de Santino a Chofi
-
¡Le salió Messi! Shopito se sumó a la fiebre del álbum del Mundial junto al cabo Tapia
-
Con examen de próstata incluido: La hilarante visita del señor Delano al doctor Pulgar Grande