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Así fue la primera Cuenta Pública del presidente Kast al estilo de Detrás del Muro

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Detrás del Muro, el presidente Kast (Juan Pablo Bastidas) realizó su primera Cuenta Pública e invitó a sus ministros para que lo acompañaran. 

Y es que uno de los primeros en ingresar fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (Miguelito), seguido por la ministra del Deporte, Natalia Duco (Scarlett Ahumada) y la ministra de Ciencia, Ximena Linconao (Rossy Rossy). 

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Una vez con todos sus ministros al lado de él, el presidente pasó a dar su primera Cuenta Pública ante el país. 

Cuenta Pública
Detrás del Muro

La Cuenta Pública al estilo de Detrás del Muro

"Pueblo de Chile, estoy muy contento de anunciarles que estamos haciendo muy bien la pega", dijo Kast, mientras que Chofi (Paola Troncoso) se reía a un costado.

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Enseguida, agregó "sé que hemos hecho muchos recortes, pero siempre pensando en el bien de la familia chilena; mis ministros se han sacado la mugre por el bien de este país y el país está bien".

"Vamos a seguir trabajando", agregó, para luego quedar solo cuando dijo que los ministros que no se querían bajar el sueldo se debían ir. 

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