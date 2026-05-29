¡Le salió Messi! Shopito se sumó a la fiebre del álbum del Mundial junto al cabo Tapia

29 may. 2026 - 23:53 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Shopito (Miguelito) compartió con el cabo Tapia (Patricio Fuentes) su locura por completar el álbum del Mundial 2026.

Mientras el escolta presidencial y el nieto de Kast abrían sobres, hizo su aparición Pino Chef (Beto Espinoza) a cambiar láminas.

"Aquí tengo todas las figuritas de Caszely, Leonardo Véliz, Francisco 'Chamaco' Valdés (...) son de Colo Colo 73", dijo mientras mostraba sus láminas a Shopito.

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La suerte de Shopito

Al darse cuenta de que no le servían las figuras del chef del presidente, el pequeño continuó con su tarea.

Cuando ya se daba por vencido, Shopito sacó de su bolsillo el último sobre que le quedaba y procedió a abrirlo, llevándose una tremenda sorpresa: ¡salió Messi!.