Kike Morandé los interrumpió: Así fue el esperado regreso de la querida Sonora de Rehabilitarse

18 abr. 2026 - 00:31 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, se vivió el esperado regreso de una de las bandas más recordadas del programa.

Durante el sketch ¿Cuánto cuesta el show?, Cote Quintanilla presentó a La Sonora de Rehabilitarse, una de las agrupaciones más queridas del espacio.

La banda inició su presentación presentando a sus integrantes: Lady Devonette (Belén Mora), Chico Julio (Toto Acuña) y La Loca Juana (Scarlett Ahumada).

Detrás del Muro / Mega

Kike Morandé interrumpe la presentación de La Sonora de Rehabilitarse

Dentro del repertorio destacó la canción "Yo Tomo Vino y Cerveza", conocida en Chile por su coro cargado de palabras pícaras y groserías.

Al notar que el público coreaba con entusiasmo esta parte, Kike Morandé irrumpió en el escenario para detener la presentación antes de que se saliera de control.