Con examen de próstata incluido: La hilarante visita del señor Delano al doctor Pulgar Grande

29 may. 2026 - 23:22 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, la participación de Gustavo Becerra sacó carcajadas entre los televidentes.

El actor interpretó a Delano, un paciente que llegó al centro asistencial muy preocupado, ya que debía someterse a un examen de próstata.

La visita al doctor Pulgar Grande

Sus nervios se calmaron al descubrir que la cita sería con el doctor Pulgar Grande (Miguelito). Sin embargo, la situación comenzó a tornarse cada vez más incómoda con el paso de los minutos.

Mega

En primera instancia, el profesional de la salud le pidió que se subiera a la camilla en posición "four", lo que despertó las sospechas de Delano.

Segundos después, el doctor Pulgar Grande se aplicó vaselina por todo el cuerpo para luego, con la ayuda de dos enfermeras, acercarse al paciente a toda velocidad, generando una hilarante escena que desató las risas del público.