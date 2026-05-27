De la mano y con especiales palabras: Así es el ritual de Detrás del Muro momentos antes de salir al aire

27 may. 2026 - 11:00 hrs.

Para iniciar Detrás del Muro existe un ritual que nunca ha sido visto por los espectadores, y que el pasado viernes quedó en evidencia.

Precisamente, Carmen Gloria Arroyo fue la invitada al capítulo de Detrás del Muro del pasado viernes 22 de mayo cuando, por cortesía de Kike Morandé, se le dejó pasar a esta ronda y mostrarlo en televisión.

Cabe destacar que estos rituales son parte de una cábala para muchos actores, quienes ven en esto un apoyo emocional.

Detrás del Muro

El ritual de Detrás del Muro

"Lo tenemos (el ritual) hace muchos, muchos años desde El Muro y tal vez desde antes de El Muro, cuando hacíamos Morandé con Compañía, que entre todos los actores y todos los que trabajan nos damos la mano y alguno de ellos hablan, a veces yo, a veces otros, y hace una arenga para entrar", dijo Kike a Carmen Gloria.

Enseguida, la invitó a este espacio: "No lo hemos hecho nunca en vivo, al aire. Es muy simbólica y esta va a ser la primera vez".

En esta ocasión fue Beto Espinoza quien tomó el liderazgo y dijo: "Como actores, como colegas, como comediantes, nuestra responsabilidad es entregar alegría, energía, buena onda, y por sobre todo a esa gente que nos sigue, que nos apoya; nosotros les vamos a entregar lo mejor de nosotros, lo que sabemos hacer, porque esto nos apasiona, nos hace sentir bien, porque estamos entregando humor donde más se necesita, a un país que también siempre requiere de reír. Así que vamos con todo, con la energía que nos caracteriza el día de hoy".

Luego fue Paola Troncoso quien dio la bienvenida a Detrás del Muro e instó a sus compañeros a dar lo mejor de sí para el público que los ve, cerrando con un potente: "Mierd..., mierd..., mierd...".