"¿Tu cuñado?": Christian descubrirá la relación entre Gloria y Raúl en el capítulo 304 de El Jardín de Olivia

27 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) se sorprenderá de que Gloria (Francisca Gavilán) y Raúl (César Caillet) estén juntos, sobre todo por el lazo familiar que los une.

Con un tono acusador contra su expareja y considerando que pocos minutos atrás la llamó "el amor de su vida", Mendoza recordará algunos momentos del pasado que lo hicieron sospechar que la relación de esos dos era extraña.

"¿Tu cuñado? ¿Tú te acuerdas cuando yo tenía ese tipo de tincadas? No me fallaban nunca", le dirá antes de salir de su casa.

El Jardín de Olivia / Mega

Gloria querrá desenmascarar a su ex

Raúl abrazará a Gloria y ella intentará pensar qué es lo que motivó el regreso de Christian tras 20 años lejos. Como lo conoce tan bien, duda que tenga un buen propósito.

"Este tipo siempre tiene segundas intenciones y yo voy a descubrir cuáles son", se prometerá a sí misma, decidida a que Karina (Jacinta Rodríguez) no salga perjudicada en el camino.