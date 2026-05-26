"Tú eras el amor de mi vida": Christian abrió su corazón con Gloria, arrepentido por dejarla en EJDO

26 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 303 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) volvió a ver a Christian (Juan José Gurruchaga), pero dejando atrás las formalidades. No le interesa ponerse al día con su vida, sino entender por qué regresó a Chile.

Él insistió en que fue una necesidad de sanar las heridas que causó en su rol de padre. "El tiempo no pasa en vano y yo tengo una deuda muy grande con mi hija. Solo quería verla, nada más", le dijo a su ex, pero ella no le creyó.

Furiosa, la peluquera le pidió terminar con el teatro y alejarse de Karina (Jacinta Rodríguez) para que no termine abandonada por una segunda vez: "Esto no se trata de mí, se trata de mi hija. ¿Querías verla? Ya la viste, así que te voy a pedir que desaparezcas de nuestra vida, por favor".

El Jardín de Olivia / Mega

La reacción de Raúl

Acercándose a Gloria, el padre de Karina le confesó que no solo tiene remordimientos por haber fallado como papá. "Si hay algo de lo que me arrepiento fue de todo el daño que le hice a mi hija, pero también me arrepiento de haberte dejado, Yoya. Tú eras el amor de mi vida", mencionó.

Sin embargo, Raúl (César Caillet) estaba allí y lo escuchó indignado.