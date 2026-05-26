Mariana temerá que Luis Emilio salga libre: Esto le prometerán los hermanos Walker en el capítulo 304 de EJDO

26 may. 2026 - 18:45 hrs.

En el avance del capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Mariana (Catalina Stuardo) se sentirá intranquila ante la posibilidad de que Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) salga de la cárcel en unos pocos días.

En el pasado, fue amenazada para no testificar y forzada a trabajar bajo estricta vigilancia con tal de que no abriera la boca. Por eso, hablará con Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) al respecto.

"¿Es verdad que va a salir en libertad? Ahí dice que pueden anular el juicio", preguntará tras ver una nota de prensa.

El Jardín de Olivia / Mega

La promesa de Nacha y Bastián

Los hermanos intentarán darle tranquilidad, porque ninguno estará dispuesto a dejar que su padre se acerque.

"Mari, no te queremos mentir. Existe la posibilidad de que haya otro juicio; de que mi viejo salga libre, pero queremos que sepas que si eso llegase a pasar, de verdad, nosotros no vamos a dejar que este psicópata ponga un pie en este lugar, ¿cierto?", dirá Basti.

Nacha insistirá en que "vamos a tomar todas las medidas para que las mujeres que fueron víctimas de mi papá estén seguras".