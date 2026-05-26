¡Se descubrirá cuál es su objetivo! Joaquín revelará cómo destruirá a los Walker en el capítulo 304 de EJDO

26 may. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 304 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) estará muy conflictuada con la alianza que hizo con Joaquín (Francisco Dañobeitia) porque su socio le pedirá algo que pondría a muchas en peligro.

Con una llamada telefónica, la trabajadora social querrá confirmar algo de lo que recién se enteró: "Oye, Joaquín, yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú sabías que Luis Emilio Walker es un abusador de mujeres?".

Indignada, la joven insistirá en que "ese viejo asqueroso va a salir libre, y el único apoyo que tienen sus víctimas es la fundación que tú querías destruir".

El Jardín de Olivia / Mega

Joaquín no tiene escrúpulos

Pero Undurraga no se inmutará por asuntos morales. Lo único que quiere es vengarse de Ignacia (Cota Castelblanco) y su familia y si eso significa perjudicar a las mujeres afectadas por Luis Emilio (Alejandro Trejo), que así sea.

Por eso, insistirá en la orden que le dio. "Tú tienes una pega nomás. Tienes que conseguirme esa firma, lo demás no es asunto tuyo".