Only Friends suma un gran refuerzo: Ingrid Cruz será su nueva panelista

26 may. 2026 - 15:45 hrs.

A partir de este fin de semana, una nueva integrante se sentará en el living de Only Friends: la actriz Ingrid Cruz llegará a desordenar el panel del programa de conversación líder del prime de fin de semana.

Así, la intérprete de Salomé Bello en Aguas de Oro se sumará al programa animado por José Antonio Neme y Raquel Argandoña, donde completará el panel junto a Mauricio Correa.

Ingrid Cruz se suma a Only Friends

Ingrid Cruz comenta sobre su llegada a Only Friends que su objetivo es "llegar a pasarlo bien", mientras promete que en el programa buscará "ser tal cual soy: desordenada, me río fuerte y se me escapan las tallas".

Only Friends

Con respecto a cómo se concretó su llegada, la actriz comenta que se dio porque "Conozco mucha gente de este equipo y es maravillosa, estoy muy emocionada por comenzar este desafío".

Esta semana, Only Friends contará con Paty Maldonado como invitada, quien volverá a Mega cargada de historias de lo mejor del espectáculo nacional, además de comentar su larga colaboración con Raquel. Además, Patricia le abrirá las puertas de su casa a Mauricio Correa y le mostrará todos los rincones de su hogar.

Only Friends, el líder indiscutido del prime de los sábados.

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