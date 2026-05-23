"Me arrepiento": La dolorosa confesión de Raquel Argandoña sobre la crianza de Kel y Nano Calderón

23 may. 2026 - 23:10 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Raquel Argandoña sorprendió a sus compañeros con una íntima confesión sobre su pasado como alcaldesa de Pelarco.

Todo partió cuando todos tuvieron que contar qué sería lo que cambiarían de su vida si tuvieran la posibilidad, y la animadora se puso bastante seria.

"Cuando fui alcaldesa de Pelarco, tuve que vivir cuatro años ahí y el padre de mis hijos era mi asesor legal, no estábamos casados, podía hacerlo y mis hijos se quedaron cuatro años en Santiago, a cargo de mi mamá, mi papá y una nana", lanzó.

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Las razones de Raquel Argandoña

Tras lo anterior, Raquel Argandoña explicó por qué ella y Hernán Calderón tomaron esa decisión tan difícil: "Ellos estudiaban en el Santiago College y nosotros privilegiamos eso, me arrepiento, la educación en vez de llevarlos al lado nuestro a Talca".

También agregó que en ese tiempo sus hijos tenían entre 10 y 12 años, etapa en la que ella estimaba que más la necesitaron.

Finalmente, contó que tras el quiebre con el papá de Raquel Calderón y Nano Calderón, tuvo que viajar todos los días a Pelarco, pues ya no tenía dónde quedarse.

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