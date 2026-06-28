Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 12: La inquebrantable dupla de Marlen Olivari y Ernesto Belloni

28 jun. 2026 - 00:00 hrs.

En el capítulo 12 de Only Friends, Marlen Olivari y Ernesto Belloni fueron los grandes invitados, recordando sus más de 20 años juntos como dupla humorística, desde sus inicios en Morandé con Compañía, los duros momentos tras la pandemia y su reinvención con una nueva revista.



De hecho, el comediante detrás de Che Copete no pudo contener las lágrimas al regresar al estudio en el que trabajó durante tantos años al alero de Kike Morandé y señaló alegrarse con el éxito que hoy tiene Detrás del Muro.

Por su parte, la show woman recordó sus momentos estelares en televisión que la catapultaron como la gran sex symbol de la pantalla chica, como su recordado baile con la serpiente en MCC y el polémico "Marlenazo" en el Festival de Viña del Mar.

El momento de las preguntas y un emotivo cierre

Como es costumbre en Only Friends, llegó el momento de las preguntas que destapó algunos secretos y viejas controversias como el recordado "robo" de micrófono de Raquel Argandoña a un periodista de farándula. Muy fiel a su estilo, la "Quintrala" aseguró que "lo haría mil veces".

Y para finalizar con una nota dulce, Kike Morandé le dedicó un especial saludo a Olivari y Belloni, quienes lo acompañaron por años en Mega.

"Ernesto, qué más decirte. Te queremos, te extrañamos. Cambiaron los tiempos, pero veo que estás de vuelta con tus revistas y me alegro mucho. A los dos les mando un abrazo inmenso y que tengan mucha suerte", señaló.

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