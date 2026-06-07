Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 9: Las anécdotas y confesiones de Luis Jara

07 jun. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 9 de Only Friends, el invitado de honor fue Luis Jara, cantante y animador de televisión que llegó a contar todos sus secretos.

Al comienzo, comentó sobre su abrupta salida de Estados Unidos a mediados del año 2024, la cual calificó como un "tremendo shock" para él y su familia.

Por otra parte, el cantante se refirió, entre otros temas, al mito que ha circulado en torno a su personalidad, particularmente en su ego.

Asimismo, reveló que salir de la televisión fue "uno de los momentos más duros" que le ha tocado vivir, puesto que las cámaras y el escenario han sido su vida.

Las anécdotas de Luis Jara

Posteriormente, habló de sus desconocidas presentaciones en festivales de Holanda, Egipto e Indonesia, donde en todas ellas se quedó con el primer lugar.

Tras reglón, Luis Jara contó sobre la vez que estuvo a punto de perder la nariz en casa de Mauricio Correa, luego que su perro mordiera su cara.

Finalmente, protagonizó un emotivo momento, cuando recordó la compleja relación que tuvo con su padre y el conmovedor instante en que este falleció entre sus brazos.