Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 13: Integrantes de Detrás del Muro cuentan sus secretos
En el nuevo capítulo de Only Friends, los invitados fueron Sandra Donoso, Beto Espinoza, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra y Rossy Rossy, integrantes de Detrás del Muro.
Uno de los temas que tocaron los actores fue la posibilidad de llevar el programa al Festival de Viña y tuvieron diversos puntos de vista.
También, Rossy Rossy reveló el inédito origen de su imitación de Daniela Aránguiz y cómo fue la reacción de la animadora.
El tierno momento de Ingrid Cruz y Raquel Argandoña
Por otro lado, Beto Espinoza fue consultado sobre la supuesta mala relación que habría entre los personajes de Cachureos y Marcelo Hernández, el animador del espacio.Ir a la siguiente nota
Asímismo, Ingrid Cruz protagonizó un tierno momento al dedicarle emotivas palabras a Raquel Argandoña, luego de hacer una gran confesión.
Finalmente, Sandra Donoso confidenció que rechazó participar en Morandé con Compañía por una ineperada razón.
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