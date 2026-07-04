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Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 13: Integrantes de Detrás del Muro cuentan sus secretos Only Friends

Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 13: Integrantes de Detrás del Muro cuentan sus secretos

  • Por Fernanda Vielma

En el nuevo capítulo de Only Friends, los invitados fueron Sandra Donoso, Beto Espinoza, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra y Rossy Rossy, integrantes de Detrás del Muro.

Uno de los temas que tocaron los actores fue la posibilidad de llevar el programa al Festival de Viña y tuvieron diversos puntos de vista.

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También, Rossy Rossy reveló el inédito origen de su imitación de Daniela Aránguiz y cómo fue la reacción de la animadora.

El tierno momento de Ingrid Cruz y Raquel Argandoña

Por otro lado, Beto Espinoza fue consultado sobre la supuesta mala relación que habría entre los personajes de Cachureos y Marcelo Hernández, el animador del espacio.

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Asímismo, Ingrid Cruz protagonizó un tierno momento al dedicarle emotivas palabras a Raquel Argandoña, luego de hacer una gran confesión.

Finalmente, Sandra Donoso confidenció que rechazó participar en Morandé con Compañía por una ineperada razón.

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