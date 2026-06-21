Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 11: Mariana Derderian comparte íntimas reflexiones sobre su vida

21 jun. 2026 - 00:16 hrs.

En el capítulo 11 de Only Friends, Mariana Derderian fue la gran invitada de una jornada marcada por las emociones, las reflexiones y las confesiones sobre algunos de los momentos más complejos de su vida.

La actriz abordó distintos aspectos de su proceso de duelo, recordó cómo enfrentó el año posterior a la muerte de su hijo y reflexionó sobre la importancia de generar mayores apoyos para las familias que atraviesan situaciones similares.

La jornada también tuvo espacio para recordar antiguas experiencias en televisión. Ingrid Cruz y Raquel Argandoña compartieron sus vivencias sobre el machismo y los prejuicios que enfrentaron en la industria, mientras que la propia Ingrid relató un duro episodio laboral ocurrido tras una pérdida familiar. Además, la actriz sorprendió con una divertida anécdota sobre una primera cita que terminó de manera inesperada.

Las confesiones continuaron con Raquel Argandoña, quien aseguró que volvería a protagonizar un docureality, y con José Antonio Neme, quien participó en una lúdica dinámica donde imaginó cómo sería compartir un reality junto a figuras de la política chilena.

El emotivo video de las amigas de Mariana Derderian

El capítulo cerró con uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando Mariana Derderian recibió una sorpresa de parte de algunas de sus amigas más cercanas.

A través de un video, Carolina Varleta, María José Illanes, Elisa Zulueta, Antonia Santa María e Ignacia Baeza le dedicaron sentidas palabras de admiración, cariño y agradecimiento, provocando una visible emoción en la actriz.

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