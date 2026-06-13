Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 10: Fernando Godoy abre su corazón y comparte sobre su vida personal

13 jun. 2026 - 23:55 hrs.

En el capítulo 10 de Only Friends, Fernando Godoy fue el gran invitado de Only Friends y protagonizó un capítulo cargado de confesiones, emociones y anécdotas que repasaron distintos momentos de su vida personal y profesional.

El actor habló de su infancia, su carrera, su familia y los desafíos que ha debido enfrentar tras más de dos décadas en televisión.

Uno de los momentos más íntimos llegó cuando reveló que decidió comenzar terapia debido al estrés acumulado por años de trabajo y por el impacto que la distancia tuvo en su relación con sus hijos.

El actor también recordó episodios clave de su carrera, entre ellos cómo consiguió el papel de Nachito en Casado con hijos. Según contó, llegó al casting en uno de los días más difíciles de su vida, luego de recibir un correo electrónico que puso fin a una relación sentimental. “Me estaban pateando por mail”,

La jornada también tuvo espacio para el humor, las sorpresas y la nostalgia. Godoy recordó su primer beso televisivo junto a Ingrid Cruz, habló de su profunda conexión con Rapa Nui, relató la emoción que sintió al escuchar un mensaje de su madre, quien superó años de diálisis antes de recibir un trasplante, y hasta sorprendió al estudio improvisando música con un tostador de pan chileno.

Un capítulo donde el actor mostró facetas poco conocidas y dejó en evidencia por qué sigue siendo uno de los rostros más queridos de la televisión chilena.

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