¿Romance real? Paola Troncoso y Patricio Fuentes rompieron el silencio tras rumores

25 abr. 2026 - 23:40 hrs.

Paola Troncoso y Patricio Fuentes fueron puestos a prueba en Only Friends con una directa pregunta que dejó a muchos sorprendidos.

A través de la inteligencia artificial (IA), se les consultó a los actores si les incomodaba que los vincularan amorosamente por sus personajes Chofi y cabo Tapia.

¿Son pareja?

Fuentes aseguró que muchas personas piensan que son parejas, ya sea en la calle o en las propias redes sociales. Aun así, dijo que es algo que no les molesta.

Mega

En ese sentido, Tonka Tomicic fue directa y al hueso al preguntarles la razón por la cual pasaron de la mano por la gala del Festival de Viña 2026.

Según contaron, surgió de manera espontánea cuando estaban decidiendo de qué forma salían en grupo los integrantes de Detrás del Muro, pero que nunca fue con otra intención.

Todo sobre Only Friends