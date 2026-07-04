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"Tuve prejuicios": Sandra Donoso confesó por qué rechazó inicialmente actuar en Morandé con Compañía

  • Por Fernanda Vielma

En el nuevo capítulo de Only Friends, Sandra Donoso confesó los prejuicios que tenía antes de ingresar a trabajar a Morandé con Compañía.

Todo comenzó cuando la actriz contó cómo la contactaron de la producción para que actuara en el exitoso programa de televisión.

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"Me llegó un mail de Alfonso López, invitándome a trabajar a Morandé con Compañía. Yo lo veo, lo comento en mi casa y digo 'no, no voy a ir a ese programa, estudié teatro, no estoy para ir a mostrar pechuga', además que en ese tiempo no tenía nada", comentó.

Only Friends

La oportunidad que casi pierde Sandra Donoso

Pero a la semana después, el productor del espacio volvió a insistirle a Sandra Donoso, diciéndole que junto a Ernesto Belloni estaban armando un sketch donde querían que ella actuara y ahí empezó a cambiar de opinión.

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"Ahí dije 'me quieren como actriz', entonces, sí tuve prejuicios", expresó la actriz.

Finalmente, la artista dio vida a una escolar en una especie de obra dentro de Morandé con Compañía y su vida cambió: "No había desnudo, había que actuar, inmediatamente dije que si, entré al tiro y feliz".

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