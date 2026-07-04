"Tuve prejuicios": Sandra Donoso confesó por qué rechazó inicialmente actuar en Morandé con Compañía
En el nuevo capítulo de Only Friends, Sandra Donoso confesó los prejuicios que tenía antes de ingresar a trabajar a Morandé con Compañía.
Todo comenzó cuando la actriz contó cómo la contactaron de la producción para que actuara en el exitoso programa de televisión.
"Me llegó un mail de Alfonso López, invitándome a trabajar a Morandé con Compañía. Yo lo veo, lo comento en mi casa y digo 'no, no voy a ir a ese programa, estudié teatro, no estoy para ir a mostrar pechuga', además que en ese tiempo no tenía nada", comentó.
La oportunidad que casi pierde Sandra Donoso
Pero a la semana después, el productor del espacio volvió a insistirle a Sandra Donoso, diciéndole que junto a Ernesto Belloni estaban armando un sketch donde querían que ella actuara y ahí empezó a cambiar de opinión.
"Ahí dije 'me quieren como actriz', entonces, sí tuve prejuicios", expresó la actriz.
Finalmente, la artista dio vida a una escolar en una especie de obra dentro de Morandé con Compañía y su vida cambió: "No había desnudo, había que actuar, inmediatamente dije que si, entré al tiro y feliz".
Leer más de