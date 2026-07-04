Ingrid Cruz confesó que le tenía susto a Raquel Argandoña antes de trabajar con ella: "Eres un encanto"

04 jul. 2026 - 23:40 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Ingrid Cruz hizo una confesión sobre Raquel Argandoña y luego tuvo lindas palabras para ella.

Todo comenzó cuando una de las preguntas invitaba a Mauricio Correa a escoger a un famoso que fuera diferente en la vida real y él eligió a la animadora del programa: "En la pantalla es una mujer indestructible, pero va a mi casa y ella lava los platos, es totalmente distinta a lo que la gente ve en la tele".

En ese instante, la actriz se tomó un minuto para hacer un comentario sobre su compañera: "Debo decir que cuando llegué igual te tenía susto, nunca habíamos trabajado juntas".

Only Friends

El tierno momento de Ingrid Cruz y Raquel Argandoña

Sin embargo, el temor perduró poco en Ingrid Cruz. "Eres un encanto, tienes un muy buen humor, yo no pensaba que eras tan buena para el hue...".

"Me comporto porque estoy en un canal grande", lanzó de vuelta la comunicadora, entre risas.

Finalmente, José Antonio Neme acotó que la animadora es complicada cuando no hay buen sentido del humor, generando carcajadas en los presentes.

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