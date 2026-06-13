"Estoy feliz ahí": Fernando Godoy habla de su experiencia como "Javier Milei" tras sumarse a Detrás del Muro

13 jun. 2026 - 23:48 hrs.

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Fernando Godoy se sinceró en Only Friends sobre su actual experiencia en el programa Detrás del Muro, donde actualmente participa en un formato de humor en vivo que, según confesó, lo sacó completamente de su zona de confort en sus primeros días.

El actor explicó que uno de los mayores desafíos fue enfrentarse a la dinámica del equipo, el ritmo del programa y la improvisación constante. “Es un equipo que lleva más de diiez años haciendo esto, todo fluye muy rápido”, comentó, reconociendo que al inicio se sintió desorientado.

Godoy recordó que su primer capítulo fue especialmente complejo, ya que le tocó realizar una imitación del presidente de Argentina, Javier Miley, sin sentirse preparado para ese tipo de humor. “No me considero buen imitador tampoco”, afirmó, señalando que la presión del momento lo superó en un inicio.

Fernando Godoy y el gran desafío de imitar en Detrás del Muro

“Me puse muy nervioso, muy ansioso y lo pasé muy mal”, confesó el actor, agregando que incluso tuvo problemas logísticos durante la grabación. “No sabía por dónde entrar, me maquillé tarde, estaba perdido”, detalló sobre su debut en el programa.

Pese a las dificultades iniciales, su personaje brilló en el escenario y Godoy aseguró que hoy se siente completamente integrado al equipo. “Es una familia, estoy feliz de estar ahí”, concluyó, destacando el trabajo colectivo y el ambiente humano detrás del espacio de humor.

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