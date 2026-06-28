Marlen Olivari admitió en Only Friends que el peso afectó su trabajo: "La sociedad es súper discriminadora"

28 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Raquel Argandoña y Marlen Olivari son parte de las figuras de la TV que constantemente son invitadas a la Gala de Viña del Mar, una de las alfombras rojas más importantes del país.

Precisamente por esta razón es que Raquel quiso conocer la opinión de la show woman tras las descarnadas críticas que ha recibido por sus looks en ediciones pasadas del certamen: "¿Eso te duele? ¿Te afecta? Porque yo he estado al lado tuyo cuando tú te preparas con meses de anticipación con todo tu equipo".

La ex Morandé con Compañía fue dura en su diagnóstico: "Afecta que yo he estado gorda. He estado con exceso de peso y eso influye mucho. (...) Sorry, es así. O sea, yo cuando he estado gorda tengo menos trabajo que cuando estoy espectacular".

"Me puse las pilas hace un tiempo, no sé si se nota el cambio. La verdad es que me siento mucho mejor e influye un montón cómo tú estás. No es el vestido el problema, es que no estás bien físicamente", agregó.

"Necesito sentirme bien en el escenario"

Ingrid Cruz intervino en la conversación y señaló que "es triste que (una carrera) solo se vincule a un cuerpo. Tú haces comedia, haces humor; el título de show woman de Chile no te lo ha quitado nadie hasta ahora".

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"La sociedad es súper discriminadora (...) y de verdad que yo necesito sentirme bien en el escenario y estar con buen estado", respondió Marlen, quien actualmente está trabajando en la revista "Marlenísima" con Ernesto Belloni.

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