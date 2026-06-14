Le pidió una foto por ser muy fan de Nachito: Fernando Godoy y la particular historia de amor con su esposa

14 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Fernando Godoy compartió en Only Friends la particular historia de amor que vivió junto a su esposa, Ornella Dalbosco, una relación que comenzó en medio de su popularidad en Casado con hijos y que, tras varios años de distancia, terminó convirtiéndose en una familia junto a sus dos hijos.

Según relató el actor, conoció a Ornella en el Boulevard del Parque Arauco cuando ella se acercó a pedirle una fotografía. “Me dijo: ‘Nachito, te amo, por favor, sácate una foto conmigo’”, recordó entre risas. Tras el encuentro, Godoy le pidió su número de teléfono y esa misma noche la llamó para invitarla a salir.

Sin embargo, la relación no prosperó en ese momento. “Yo me portaba mal en ese tiempo, era un poquito desordenado”, reconoció. Por esa razón, Ornella decidió poner fin al vínculo. “Me dijo: ‘Esto no es para mí, lo siento’, y no hablamos más”, contó.

Los años pasaron y volvieron a encontrarse de manera casual. Primero coincidieron en un bar, donde, según bromeó Godoy, ella aún guardaba "cierto resentimiento". Más tarde, gracias a Instagram, retomaron el contacto. “Por primera vez me respondió”, recordó.

El actor confesó que comenzó a comprarle vinos, negocio al que ella se dedicaba, para acercarse nuevamente. Finalmente, la invitó a compartir una copa y todo cambió. “Le dije: ‘¿Nos tomamos un vino?’ y me dijo que sí. Desde esa noche nunca más nos separamos”, relató emocionado sobre la relación que hoy espera que sea “para toda la vida”.

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