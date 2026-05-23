"Se me salió una...": Belén Mora desclasificó gracioso chascarro ocurrido en Detrás del Muro

23 may. 2026 - 23:20 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Belén Mora contó que sufrió un inédito chascarro en plena emisión de Detrás del Muro.

La confesión nació cuando le mostraron un video de un capítulo de Morandé con Compañía, donde ella estornudaba en pleno funeral y todos aseguraban que se había escapado otro sonido.

Ninguno de los presentes pudo contener la risa al ver la escena, pero la actriz interrumpió para contar otra anécdota de ese mismo tipo y negar la anterior.

Only Friends

El gracioso momento de Belén Mora

Según comentó Belén Mora, mientras estaba realizando el sketch de "La Sonora de Rehabilitarse" tenía que lanzarse al suelo y darse vueltas, momento en el que tuvo un percance con el vestuario.

"El otro día se me salió una pechuga y ese camarógrafo, en vez de avisarme, hizo un zoom y lo subió a una página y si quieren el link, está en mi biografía", lanzó de manera irónica y riéndose.

Finalmente, reveló el chistoso comentario que le hizo Kike Morandé sobre la situación: "Ni una maravilla".

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