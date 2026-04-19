Only Friends - Temporada 3 - Capítulo 2: Las sorpresas de Julio César Rodríguez
En el segundo capítulo de la nueva temporada de Only Friends, el gran invitado de la noche fue Julio César Rodríguez, quien hizo su primera aparición oficial como nuevo rostro de Mega.
JC, como también es conocido, reveló que junto a Tonka Tomicic tomarán la conducción de ¿Volverías con tu Ex? 2, la próxima apuesta de telerrealidad del canal.
Además, vivió un emotivo momento al recordar el reencuentro con su padre, tras años de distancia.
Julio César Rodríguez participa en el juego
Tal como es costumbre en Only Friends, ningún famoso se salva de responder a las preguntas del incisivo panel que cuenta con Raquel Argandoña y Mauricio Correa.Ir a la siguiente nota
Además, el juego de la verdad hizo lo suyo al saber si tiene deseos de animar el Festival de Viña del Mar actualmente y, si no es así, quién sería su candidato perfecto.
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