Una gran noche de conversación: Sigue EN VIVO el react del capítulo 3 de Only Friends con Pancho Retamal

Este sábado 31 de enero podrás disfrutar de una nueva entrega de Only Friends, el programa de conversación de Mega que combina preguntas con dinámicas entretenidas.
Este capítulo tendrá como grandes invitadas a Tita Ureta, Emilia Dides, Yazmín Vásquez, Carla Jara y Yamila Reyna, quienes tendrán una íntima entrevista con José Antonio Neme.
Para comentar y reaccionar a cada historia, confesión y momento comentado, el periodista Francisco Retamal estará a cargo del react, acompañando al público todas las noches de sábado.
