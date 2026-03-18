Bastián perdió el control y golpeó brutalmente a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

18 mar. 2026 - 17:23 hrs.

En el capítulo 255 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) celebra junto a Burgos (Juan Carlos Cáceres) la confesión de Raúl (César Caillet)

En ese momento se topa con Bastián (Alonso Quintero), quien lo enfrenta directamente: "¿Cómo hiciste para que confesara? ¿Amenazaste con matarlo a él? ¿Con matar a su familia?".

"Había un montón de evidencia en tu contra. Evidencia que tú y este perkin se encargaron de tapar", acusa.

El Jardín de Olivia

La provocación de Luis Emilio

A pesar de las palabras de su hijo, el empresario insiste en su inocencia y lo provoca hablando mal de Bernardita.

Bastián pierde la paciencia, empujándolo contra la pared: "No vuelvas a hablar de mi mamá, asesino de mier... No importa que hayas hecho que Raúl confiese. No importa que hayas amenazado a la enfermera para inculparlo. Yo sé que fuiste tú".

Luis Emilio aumenta la furia de Bastián al decir que, aunque fuera culpable de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), él no podría hacer nada al respecto.

Finalmente, Bastián estalla y comienza a golpear sin control a su padre, siendo detenido por Burgos bajo el cargo de parricidio frustrado.