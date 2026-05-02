El segundo condenado del caso Vial: Burgos confesó su crimen, pero liberó de culpa a Luis Emilio en EJDO

02 may. 2026 - 10:15 hrs.

Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) finalmente fue condenado por la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), después de cuatro meses encerrado en prisión.

Sin embargo, el caso tenía a otro implicado que debía pagar cuentas con la justicia en El Jardín de Olivia. Se trata de Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres), ex subcomisario de la policía que fue sindicado como el autor material del crimen.

El supuesto rol de Omar en el caso

Durante la audiencia en la que se leería el fallo del juez contra Walker, el nombre de Burgos salió a la palestra. El policía, incluso detenido, testificó para librar de culpa a su antiguo jefe e incriminar a una persona que ya no puede defenderse: Omar Droguett (César Sepúlveda).

El Jardín de Olivia / Mega

En este sentido, el abogado defensor del empresario refutó los argumentos de fiscalía, aduciendo la ausencia de pruebas concretas que lo impliquen con la muerte de su esposa.

"El subprefecto Héctor Burgos fue el autor material del homicidio, él mismo lo confesó, así como confesó haber actuado bajo las órdenes de Omar Droguett. (...) Si se quiere marcar un precedente en este tribunal, no se puede condenar a una persona sobre una narrativa; debe hacerse sobre pruebas reales y esos hechos y pruebas no existen. Lo único que se ajusta a derecho es la inmediata absolución de mi defendido", argumentó el representante de Walker.

Pero por más que se intentara comprar a los magistrados o torcer la verdad, finalmente Diana (Nicole Espinoza) y los hijos de Bernardita obtuvieron justicia.

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