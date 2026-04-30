"Un demonio": Alejandro Trejo habla del esperado castigo a su personaje en El Jardín de Olivia

30 abr. 2026 - 11:05 hrs.

El personaje de Luis Emilio Walker se ha convertido en uno de los villanos más reconocibles de las teleseries de Mega y tras casi 300 capítulos de pura maldad, finalmente paga con cárcel en El Jardín de Olivia.

Con el chaleco de imputado en el set, Alejandro Trejo habló con las plataformas digitales de Mega sobre el radical cambio que vive el empresario y que el público celebra en redes sociales.

Tomándose las cosas con humor, el actor señaló que van "a bailar zamacueca sobre la dignidad del personaje y eso es inaceptable".

El Jardín de Olivia / Mega

¿Qué pasa con Luis Emilio Walker?

Para recapitular, Walker fue capturado en pleno intento de fuga. Después de mucho tiempo se oficializaron denuncias que lo vinculan con la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), así como a los abusos a distintas trabajadoras de su empresa.

¿Se quedará una temporada larga tras las rejas? Alejandro Trejo no quiso dar adelantos sobre el futuro del antagonista. "No sé, no puedo decir nada", declaró escuetamente durante el detrás de cámara.

Eso sí, escuchó los comentarios de los fans de El Jardín de Olivia, quienes alabaron la interpretación que le hizo merecedor de un Premio Caleuche. "Alejandro Trejo, mejor actor protagónico. En la vida real es un amor, pero en la ficción es un demonio", "lo odio en su actuación" y "el papá es un demonio. Viejo desgraciado".

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