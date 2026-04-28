"La justicia tiene su precio": Matías Oviedo y Alejandro Trejo analizan la captura de Luis Emilio en EJDO

28 abr. 2026 - 11:00 hrs.

Tardó, pero llegó. Luis Emilio Walker fue detenido por sus crímenes en El Jardín de Olivia, pero la captura del empresario no fue sencilla y terminó con el comisario Gabriel Santana herido.

Las plataformas digitales de Mega estuvieron con los actores durante el rodaje de esta crucial escena de la teleserie, en la que el principal villano cae de su pedestal.

El análisis del héroe y el villano

Matías Oviedo cuenta con vasta experiencia en los melodramas de la tarde y no es la primera vez que vive una persecución policial en la ficción. "Está bueno, me gusta. Gabriel vino a hacer justicia y, a veces, la justicia tiene su precio", afirmó en el detrás de cámara.

El Jardín de Olivia / Mega

Esto se tradujo en un certero disparo que terminó con el policía herido a plena luz del día. "Lo difícil fue estar tirado en la calle durante un buen rato", reveló Oviedo a raíz de las altas temperaturas durante el día de grabación.

Por su parte, Alejandro Trejo analizó el cambio que vive Luis Emilio, tan acostumbrado a la impunidad. "Llega un policía y no tienes cómo encubrirlo, cómo taparlo. ¿A quién le vas a pagar para tapar...? Estamos mal. (...) Es primera vez que se ve al personaje con un arma, claro. Yo creo que el personaje toma un curso distinto, de aquí en adelante".

"A mí en la calle me dicen 'oye, ¡atrápelo! ¡Atrápelo a ese tipo!'. La gente le tiene mala. Está bien escrito. Bueno, en general la teleserie, así que yo tampoco sé lo que va a pasar con él", declaró Oviedo.

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