Gabriel sacrifica todo por salvar a Diana y es baleado por Luis Emilio en El Jardín de Olivia

27 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 282 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) entrega información clave al fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) para la detención de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Sin embargo, a los segundos, recibe un llamado de Diana (Nicole Espinoza), quien cuenta al subcomisario que el empresario se está escapando del país tras enterarse de lo que está pasando con la detención de Burgos (Juan Carlos Cáceres).

Es así como Gabriel llega hasta el frontis de la casa de Luis Emilio, donde ve que Diana está tomada como rehén e intenta negociar con el empresario para que la suelte. No obstante, en esa mediación recibe un disparo en la zona abdominal.

El Jardín de Olivia / MEGA

El sacrificio de Gabriel

Precisamente, el policía es trasladado de urgencia hasta un hospital cercano, donde es operado de emergencia por la gravedad de su herida.

Diana va hasta donde la médico, quien cuenta que todo salió bien, pero hay un problema: "Él está fuera de riesgo vital, pero la médula espinal sufrió una contusión muy severa; por lo tanto, la evolución es todavía incierta".

"Es muy pronto para tomar un diagnóstico concreto y concluyente, pero hay una probabilidad no menor de que Gabriel no pueda volver a caminar", cerró la doctora.