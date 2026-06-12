"Clemente entra en un tubo oscuro": Pipo Gormaz analiza el problemático presente de su personaje en EJDO

12 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Clemente se encuentra en una de las situaciones más complejas de su vida, tras ser inculpado por la muerte de Lalo Acosta (Jorge Denegri) en El Jardín de Olivia.

Pipo Gormaz conversó con las plataformas digitales de Mega sobre la oscura maquinación de Luis Emilio (Alejandro Trejo) que tiene a su personaje escapando de la justicia y sin poder ver a Oli (Violeta Silva).

"Lamentablemente, Clemente entra en un tubo oscuro, le secuestran a su hija, lo más importante de su vida, y eso hace que deje de lado lo que antes era su premisa de vida, que era hacer lo correcto. Ahora ya no vamos a hacer lo correcto, vamos a hacer lo que se tenga que hacer para poder recuperarla, y eso puede significar cualquier cosa", señaló el actor.

El Jardín de Olivia / Mega

En pantalla, el empresario hizo cosas inimaginables, como apuntar con un arma al abogado de su padre en dos oportunidades. Precisamente este arrebato es el que terminó jugándole en contra.

"Lo peor de todo es que también le hacen trampa. Tiene esperanzas, pero esas esperanzas se van cortando porque tiene a una persona muy mala por arriba", apuntó Gormaz.

La respuesta de la audiencia

Además, el protagonista de El Jardín de Olivia quiso hacer un especial reconocimiento al público que sigue la ficción cada tarde.

"Me siguen escribiendo personas que me hacían comentarios al comienzo de la teleserie, sobre todo cuando se sienten identificados o identificadas con el trastorno espectro autista, cómo el amor de mi hermana (Ignacia con Karina)", dijo el intérprete de Clemente.

"Son temas que a la gente le le toca de cerca y, por suerte, lo hemos hecho parece que bien", cerró.

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