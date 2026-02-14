Luis Mateucci y Paulina Nin como invitados: Mira EN VIVO el react del capítulo 5 de Only Friends
Este sábado 14 de febrero, Only Friends sorprenderá con una edición marcada por confesiones inesperadas y momentos de alta complicidad entre sus invitados. El programa de conversación de Mega volverá a mezclar preguntas directas con dinámicas que pondrán a prueba a sus protagonistas.
En esta entrega, Luis Mateucci, Carla Ballero, Paulina Nin y Pablo Herrera se sentarán frente a José Antonio Neme para una conversación íntima que promete revelar anécdotas, reflexiones y episodios poco conocidos de sus vidas.
React de Only Friends
Para comentar cada historia, confesión y momento destacado, el periodista Francisco Retamal estará a cargo del react, acompañando al público la noche del sábado con su análisis y reacciones en tiempo real.
