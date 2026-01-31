"Es cero romántico": Tita Ureta revela la particular forma en que se dio cuenta de que estaba embarazada
En el tercer capítulo de Only Friends, Tita Ureta contó cómo se dio cuenta de que estaba embarazada y cómo fue el proceso de contarle a su pareja, Spiro Razis.
La animadora de Mega tuvo una charla previa al inicio del programa con José Antonio Neme y Emilia Dides, donde ambas hablaron sobre sus procesos de embarazos y cómo lo están llevando.
Fue bajo esta premisa que la conductora de "La Hora de Jugar" confesó a Neme y Emilia cómo se había dado cuenta de que estaba embarazada, aunque aseguró que no fue algo tan "mágico".
Tita Ureta cuenta cómo se dio cuenta de su embarazo
"Lo mío es cero romántico porque los primeros días que una queda embarazada como que se te revuelve la guatita, te da como... entonces yo pasaba en el baño y Spiro me decía '¿Qué onda?' y de repente miro y veo que había un test ahí", comenzó narrando Tita.
Tita afirmó que esto era "algo que venía buscando", por lo que decidió hacerse el test de embarazo en ese mismo momento.
"Se lo mostré a Spiro así muda, y él automáticamente me dijo 'esto puede ser una ilusión, no nos ilusionemos, esperemos, hay que ir al doctor', como que no lo creyó al principio y yo estaba como súper emocionada y tratando de hacer todo bien para que realmente se pudiera ver", comentó la comunicadora.
