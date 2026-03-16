Se relaciona con Coke: Recordado actor de los 2000 sorprende con aparición en Reunión de Superados

16 mar. 2026 - 23:35 hrs.

Este lunes presenciamos una nueva entrega de Reunión de Superados, que contó con la incorporación de un nuevo actor al elenco.

Tal como se aprecia en el avance del próximo episodio, todo comienza cuando Coke (Diego Muñoz) decide dar un nuevo paso para enfrentar su adicción y asiste a una reunión de alcohólicos anónimos.

En el lugar es recibido por Daniel, el coordinador del grupo, personaje interpretado por Claudio Ravanal, reconocido actor de las teleseries de finales de los 90 e inicios de los 2000.

Reunión de Superados / Mega

¿En qué teleseries ha participado Claudio Ravanal?

El artista debutó en las teleseries en 1998 con Amándote, de Canal 13, aunque alcanzó mayor notoriedad en las ficciones vespertinas dirigidas por Vicente Sabatini en TVN.

La Fiera, Pampa Ilusión, Puertas Adentro y Esperanza fueron algunas de las producciones dramáticas en las que participó, pero su papel más recordado es el de Ianko Ilich en Romané.

En nuestro canal también tuvo una breve participación en la nocturna Montecristo, protagonizada por Gonzalo Valenzuela e Ingrid Isensee y basada en el clásico literario de Alexandre Dumas. Además, participó en la actual teleserie diurna El Jardín de Olivia, donde interpretó a Nicolás Santibáñez.

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