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Reunión de Superados - Capítulo 115: La incómoda conversación de Coke con Juan de Dios

  • Por Mega

En el capítulo 115 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) sostiene una romántica conversación con Javiera (Daniela Ramírez), en la que le confiesa su deseo de vivir la relación sin ocultarse de nadie.

A raíz de esto, el publicista aprovecha el momento para hacerle una emotiva y romántica propuesta a la mujer que ama.

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Por otro lado, Tito (Claudio Castellón) recurre a Jaime (Francisco Reyes) en busca de ayuda para encontrar a su padre.

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La incómoda conversación de Coke con Juan de Dios

Además, Coke (Diego Muñoz) enfrenta una incómoda conversación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).

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Durante el diálogo, el corredor de propiedades le confiesa al abogado que sigue profundamente enamorado de Matilde (Ignacia Baeza), todo mientras lanza una inoportuna pregunta.

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