Max se reencontrará con Fabiola en el capítulo 93 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 93 de Reunión de Superados, Perla (Shlomit Baytelman) le dejará claro a Pili (Paloma Moreno) que no se irá del hogar.
Ante esto, la exdueña del gimnasio le hará un ultimátum a Jaime (Francisco Reyes), obligándolo a decidir entre ambas familias.
Por otro lado, Coke (Diego Muñoz) dará un nuevo paso en su adicción al asistir a una reunión de alcohólicos anónimos.
Max se reencontrará con Fabiola
Además, Max (Álvaro Espinoza) recibirá una inesperada visita de una vieja conocida.
Se tratará de Fabiola (Florencia Berner), su ex amante, quien anteriormente le reveló toda la verdad a Javiera (Daniela Ramírez) sobre su relación paralela.Ve el capítulo en
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