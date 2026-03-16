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Max se reencontrará con Fabiola en el capítulo 93 de Reunión de Superados

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 93 de Reunión de SuperadosPerla (Shlomit Baytelman) le dejará claro a Pili (Paloma Moreno) que no se irá del hogar.

Ante esto, la exdueña del gimnasio le hará un ultimátum a Jaime (Francisco Reyes), obligándolo a decidir entre ambas familias.

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Por otro lado, Coke (Diego Muñoz) dará un nuevo paso en su adicción al asistir a una reunión de alcohólicos anónimos.

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Max se reencontrará con Fabiola

Además, Max (Álvaro Espinoza) recibirá una inesperada visita de una vieja conocida.

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Se tratará de Fabiola (Florencia Berner), su ex amante, quien anteriormente le reveló toda la verdad a Javiera (Daniela Ramírez) sobre su relación paralela.

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