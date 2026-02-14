"Hoy me da nervios verla": Carla Ballero habla de la polémica y sensual foto con su hermano Álvaro
En Only Friends, Carla Ballero se refirió a la famosa foto que generó controversia hace años, en la que aparece junto a su hermano Álvaro Ballero, una imagen que algunos consideraron "incestuosa".
La actriz respondió a la pregunta de José Antonio Neme, de si borraría o no la fotografía o ese momento de su vida. “No sé si la borraría, pero me da como nervios", explicó.
En cuanto al origen de la imagen, Carla aclaró que fue un proyecto publicitario que realizó con su hermano para una marca de relojes de un amigo. “Era para mostrar un reloj. No era como que nos estábamos ganando millones de dólares, nada de eso, solo queríamos ayudar a un amigo que tenía esta marca de relojes”, contó.
La reflexión de Carla Ballero por polémica fotografía con su hermano Álvaro
Carla recordó que en ese momento, cuando tenía unos 23 o 25 años, era más ingenua y no le parecía extraño posar junto a su familiar de esa manera.Ir a la siguiente nota
“Mi hermano es mi hermano, ¿me entiendes? No tenía hijos, no pensaba mucho en lo que la gente podría pensar. Hoy día me da como nervios verla”, confesó, admitiendo que ahora le resulta incómoda la imagen.
Leer más de