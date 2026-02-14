14 feb. 2026 - 23:50 hrs.

En el más reciente capítulo de Only Friends, Pablo Herrera se refirió al tenso episodio que vivió con su amigo de años, Juan Falcón, cuando este lo invitó a participar en un pódcast. Herrera reveló que lo que debía ser una conversación relajada terminó siendo un momento incómodo y lleno de desacuerdos.

“Lo conozco hace tantos años, pero la verdad es que ese momento fue un desacierto. Fue muy incómodo”, comenzó Pablo.

1 ¡Terror en la UCI! Carla Ballero cuenta que no la anestesiaron bien y escuchó a médicos hablar mal de ella 2 "Hoy me da nervios verla": Carla Ballero habla de la polémica y sensual foto con su hermano Álvaro 3 "A veces la gente se molesta": Paulina Nin habla de su mala relación con Raquel Argandoña y Paty Maldonado 4 "Conoció a mi familia": Luis Mateucci revela detalles desconocidos de su relación con Nicole "Luli" Moreno 5 "Fue incómodo": Pablo Herrera revela detalles del quiebre con su amigo Juan Falcón tras "insidioso" pódcast Lo más visto de Only Friends

“Era un programa piloto, no sabíamos si se iba a hacer o no. La idea era que íbamos a cocinar juntos, pero nunca cocinamos, no hicimos nada”, comentó.

El conflicto surgió cuando Falcón comenzó a hacer preguntas políticas, algo que a Herrera le molestó profundamente. “Me empezó a preguntar sobre la política y me dice: '¿Por qué tienes tan mala onda con los extranjeros?' Yo le respondí, 'Juanito, ¿cómo me estás diciendo eso? Si eres cubano, ¿cómo me estás haciendo esa pregunta?'”, relató.

Herrera no se sintió cómodo con las preguntas de Falcón

A pesar de ser amigos de años, Herrera explicó que la situación se volvió incómoda rápidamente. “Le dije: 'Juanito, no llevemos esto por ahí. Tenemos tantas anécdotas divertidas, ¿por qué hablar de política? Me estás atacando, pues'. Pero él insistió”, recordó.

En un momento de frustración, Herrera le expresó su incomodidad a Falcón y le pidió que terminara la entrevista. “Le manifesté: 'Estoy incómodo, dejemos esto hasta acá'. Me fui, y él me llamó después para insistir, pero yo ya estaba molesto”, contó. Al final, Herrera dejó claro que no guarda rencor, pero que ya no confía en su amigo.

Todo sobre Only Friends