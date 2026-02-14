"A veces la gente se molesta": Paulina Nin habla de su mala relación con Raquel Argandoña y Paty Maldonado

14 feb. 2026 - 23:40 hrs.

En el último capítulo de Only Friends, Paulina Nin abrió su corazón al hablar sobre su complicada relación con algunas figuras del medio, comenzando por Raquel Argandoña, con quien admitió no tener algún vínculo.

“Sí, con Raquel no me llevo bien”, dijo Paulina de manera directa, sin rodeos. Aunque no profundizó mucho en las razones, dejó claro que su relación con la animadora no es de las más cercanas ni amigables en el mundo televisivo.

La conversación dio un giro cuando se le preguntó sobre su relación con Patricia Maldonado. En este caso, Paulina explicó que el distanciamiento con la cantante y panelista de televisión fue causado por un tema relacionado con la farándula.

“La Paty me tomó mala por un tema hace muchos años, no sé, algo cuando me casé. Fue un malentendido, algo que pasó en un programa de farándula, creo que fue en 'El Intrusos'”, detalló.

Sin embargo, Paulina dejó claro que no hubo una pelea frontal ni un conflicto directo, sino que se trató de un malentendido. “No fue algo grande, simplemente se malinterpretaron las cosas”, expuso.

En el programa, también habló sobre su forma de relacionarse con otros personajes del medio, mencionando su carácter directo y su actitud en defensa de algunos compañeros.

“A veces la gente se molesta cuando defiendo a alguien, como cuando defendía a Mateucci. Quizás Daniela (Aránguiz) ya no me puede ver por eso, no sé, pero no tengo problemas con nadie”, comentó.

Con estas declaraciones, Paulina mostró su sinceridad y reafirmó que su postura siempre ha sido clara: No tiene miedo de expresar lo que piensa, aunque eso le cueste algunas malas relaciones en el medio.

