¡Terror en la UCI! Carla Ballero cuenta que no la anestesiaron bien y escuchó a médicos hablar mal de ella

En el quinto capítulo de Only Friends, Carla Ballero impactó al relatar el traumático episodio que vivió durante una grave enfermedad que la tuvo al borde de la muerte.

La actriz explicó que, en medio de su delicado estado de salud, debió ser intubada en la UCI. Aunque destacó que “el equipo médico fue increíble”, reveló que durante el procedimiento no recibió la anestesia suficiente y permaneció consciente. “Lo que me pasó a mí no debe pasar”, afirmó.

Según contó, mientras estaba sedada y sin poder moverse, escuchó cómo parte del equipo clínico preguntaba quién era ella y comenzaban a comentar aspectos de su vida privada.

“Empiezan a hablar de mi marido, a contar historias muy personales y privadas de nuestra historia”, relató, asegurando que mencionaron “las cosas más fuertes que se han dicho” sobre ella en portales de farándula.

Carla Ballero pudo mover su ojo y avisar que no estaba completamente sedada

Ballero recordó que estaba completamente desnuda y que intentaba desesperadamente demostrar que seguía consciente. “Yo tratando de mostrarle a alguien que yo estaba viva… ¿Cómo les demuestro?”, señaló. Finalmente, logró mover un ojo y escuchó que gritaban: "Se despertó".

El episodio no solo la marcó por el riesgo vital que enfrentaba, sino también por el impacto emocional de oír esos comentarios en un momento de total vulnerabilidad. “Ese fue el momento que cambió mi vida”, confesó, recordando que incluso volvió a estar en peligro tras reaccionar y quitarse los tubos en medio de la confusión.

