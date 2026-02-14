"Ya cálmate": Luis Mateucci se altera en estudio de Only Friends tras las acusaciones de "mantenido"

14 feb. 2026 - 23:20 hrs.

En el más reciente capítulo de Only Friends, Luis Mateucci se alteró visiblemente al ser confrontado sobre las críticas que ha recibido en relación a ser catalogado como “mantenido”, especialmente por parte de Daniela Aránguiz.

El argentino fue contundente al defender su postura. "Yo ni viví con ella, yo siempre me quedé en mi departamento, tuve mi vida, y también la relación duró poco”, explicó.

Luis Mateucci afirma categóricamente que no es un mantenido

El tema de la etiqueta de “mantenido” surgió específicamente a raíz de su relación con Aránguiz, cuando ella lo mencionó en público.



"Si hubiera sido por ella, ella hubiese querido que yo me fuera a su casa, que fuera a Brasil, a su departamento, que fuera a Miami. Yo no hice nada de eso”, explicó, dejando claro que su relación con la animadora fue corta y más bien construida por los medios.

Al final, Luis se mostró molesto por las versiones falsas y aclaró que, en su caso, la relación con Aránguiz fue más mediática que real.

"Se enojó" y "ya cálmate" fueron algunos de los comentarios que recibió entre risas de los demás invitados, ya que el tema le generó una fuerte carga emocional.

