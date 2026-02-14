"Conoció a mi familia": Luis Mateucci revela detalles desconocidos de su relación con Nicole "Luli" Moreno

14 feb. 2026 - 23:10 hrs.

En el más reciente capítulo de Only Friends, Luis Mateucci reveló que su relación con Nicole Moreno, “Luli”, no fue algo de una sola noche, sino un vínculo que se extendió por varios meses e incluso incluyó encuentros familiares.

El argentino contó que durante ese tiempo compartieron intensamente y que ella viajó a Argentina. “Yo estaba en mi país, fin de año también, y teníamos amigos en común... Se fue a Argentina con mis amigos, pasamos Año Nuevo allá, conoció a mi familia”, relató.

Mateucci explicó que decidió hablar del tema porque la relación ya había sido pública. “Si esto no hubiera salido, lo negaría porque no tengo por qué andar revelándolo ahora, porque soy un caballero y un caballero no tiene memoria. Pero salió en prensa, subimos fotos… por eso lo cuento”, afirmó.

Luli y Mateucci: Fue una relación corta, pero intensa

Sobre cómo era Moreno en la intimidad y en esa etapa de su vida, aseguró: “Es resimpática… es intensa. Pero a mí me gusta, entonces yo la busco de ese estilo. Yo soy intenso también”.

Finalmente, cerró con una de sus frases más llamativas: “Yo a donde pongo el ojo pongo la bala”, dando a entender que fue una relación que vivió con decisión y sin medias tintas.

