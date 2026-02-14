"Ha sido el peor gobierno por lejos": El desahogo de Pablo Herrera junto a José Antonio Neme en Only Friends

14 feb. 2026 - 22:40 hrs.

En el quinto capítulo de Only Friends, el cantante Pablo Herrera lanzó duros cuestionamientos al actual gobierno durante su participación en el programa Only Friends, conducido por José Antonio Neme. En la conversación, el artista criticó abiertamente la gestión del presidente Gabriel Boric.

En el espacio, el compositor comparó la actual administración con administraciones pasadas y señaló: “En cada historia o en cada suceso vienen historias de gobiernos anteriores, tanto de derecha como de izquierda, pero eran todos bastante buenos para mí. Creo que este ha sido el peor gobierno por lejos".

Pablo Herrera afirma que el presidente Boric no le inspira respeto

El intérprete fue más allá y agregó: “O sea, de verdad, creo que le han hecho un daño tremendo, y los chicos, porque para mí son chicos, partiendo por el presidente Boric, ¿cachay? Que no me inspira respeto, ¿cachay?”.

Además, cuestionó el liderazgo del mandatario y su equipo. “Lamentablemente, siento que él no tiene respeto ni siquiera por la gente, ¿te fijas? Siento que le dieron el gobierno a un grupo de niños que estaban experimentando y la recag...", agregó.

Durante el diálogo, Neme también abordó el tono de las declaraciones de Herrera y afirmó: “Yo creo que ese análisis que tú haces es súper legítimo, yo puedo estar en desacuerdo quizás, pero no me parece provocador para nada".

Todo sobre Only Friends