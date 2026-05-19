Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Only Friends viene cargado de humor: Belén Mora y Toto Acuña serán los nuevos invitados de esta semana

  • Por Marcela Paillape

Este sábado 23 de mayo, Only Friends regresa con un nuevo capítulo, prometiendo una noche cargada de sorpresas.

En esta ocasión, el programa contará con la presencia de una dupla que ha sabido conjugar a la perfección el humor y el amor: Belén MoraFrancisco "Toto" Acuña, quienes ahondarán en su vida familiar y la trastienda de Detrás del Muro

Lo más visto de Only Friends

Y como siempre, los juegos se tomarán la noche. ¿Qué preguntas pondrán a los comediantes en aprietos? Lo que sí es seguro es que las risas no faltarán con los desafíos y dinámicas que caracterizan a Only Friends

Only Friends / Mega

Todo esto junto a un panel compuesto por José Antonio Neme, Raquel Argandoña y Mauricio Correa, quienes acompañarán cada momento del programa.

Ir a la siguiente nota

¿A qué hora se emitirá el próximo capítulo de Only Friends?

Esta nueva entrega de Only Friends se emitirá este sábado 23 de mayo, en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

Todo sobre Only Friends

Leer más de

Minuto a minuto