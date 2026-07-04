¿Detrás del Muro al Festival de Viña? Integrantes dieron sus respuestas en Only Friends

04 jul. 2026 - 23:10 hrs.

"Patrocinado por Coolbet"

En el nuevo capítulo de Only Friends, los integrantes de Detrás del Muro contestaron sobre la posibilidad de ir al Festival de Viña 2027.

Todo comenzó con la pregunta realizada por Mauricio Correa, pues consultó si ellos veían el show en el escenario de la Quinta Vergara y, ante las dudas de Raquel Argandoña, él acotó que el Jappening con Ja lo hizo dos veces, con mucho éxito.

El primero en expresar su opinión fue Beto Espinoza: "Sería lindo, pero hoy día, para ser honesto, creo, hablo a título personal, hoy no lo necesitamos, no lo han ofrecido. Estamos en un momento en el que estamos disfrutando el programa de televisión".

Only Friends

En ese instante, José Antonio Neme propuso como idea que no realizaran un show demasiado largo y que la posibilidad de hacer un sketch de 20 minutos a él le llamaba la atención.

"La gente los quiere ver, van a tener todas sus Gaviotas, les va a ir fantástico, o van el 2027 o el 2028, porque la gente lo pide", expresó Mauricio Correa, mientras que el público lo apoyaba.

Tras lo anterior, Gustavo Becerra, el Guatón de la Fruta, entregó su punto de vista sobre la propuesta: "Sería una logística bien difícil, algo parecido han sido nuestros shows en vivo y en la Teletón. Hay una preparación especial, creo que en un futuro no próximo".

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